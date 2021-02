Rihanna ने गले में गणेश का पेंडेंट पहन शेयर किया टॉपलेस फोटो, केंद्रीय मंत्री बोले- ये हमारे धैर्य की परीक्षा

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच अपने ट्वीट से विवादों में फंसी पॉप सिंगर पॉप सिंगर रिहाना ( Rihanna ) ने एक बार फिर विवादित ट्वीट किया है। इस बार रिहाना ने गले में गणेश भगवान का पेंडेंट पहन कर टॉपलेस फोटो साझा किया है।

रिहाना ने लॉन्जरी ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया है. इस फोटोशूट में वो टॉपलेस पोज दे रही हैं। साथ ही उन्होंने कई एक्सेसरीज भी कैरी की हुई हैं। इसमें गणेश भगवान के पेंडेंट वाली मला भी है। रिहाना के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB — Rihanna (@rihanna) February 15, 2021

किसानों पर ट्वीट करने के बाद एक बार फिर अपने कदम से रिहाना सुर्खियां बंटोर रही हैं। अपने ट्वीटर हैंडल पर रिहाना ने एक फोटो शेयर किया है। इस फोटो को शेयर करते करते हुए रिहाना ने लिखा- when PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl”

गिरिराज सिंह ने जताई आपत्ति

रिहाना की तस्वीर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'मैंने देखा नहीं है, लेकिन भारत में सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु है. बहुत ही धैर्यवान है, जिसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इनमें विज्ञापन वालों से लेकर टुकड़े-टुकड़े गैंग तक जिनके जो मन में आता है वो करते हैं।

लेकिन किसी दूसरे धर्म का स्केच भी बन जाए तो दुनियाभर में बवाल मच जाता है। ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। अति सर्वत्र वर्जित ( अति हमेशा गलत है)।

पहले भी माफी मांग चुकीं रिहाना

आपको बता दें कि इससे पहले भी अपने वर्चुअल रनवे शो में अंडरगारमेंट्स कलेक्शन को दिखाया गया। इस शो में म्यूजिक प्रोड्यूसर ने जो गाना दिखाया उसमें भी इस्लाम की हदीस थीं। हदीस वो बातें हैं, जो पैगम्बर ने कही और ये इस्लामिक संस्कृति और रिति-रिवाजों को बताती हैं। बाद में इस पर रिहाना ने माफी भी मांगी थी।