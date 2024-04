Samantha Davis Passed Away: हैरी पॉटर की फेमस एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम, सदमे में हैं पति और बच्चे

फेमस एक्ट्रेस सामंथा डेविस का निधन एक्ट्रेस सामंथा डेविस की मौत की खबर उनके पति वारविक डेविस (Warwick Davis) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वारविक डेविस ने अपनी पत्नी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो हमेशा यादों में रहेंगी। उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक्ट्रेस के पति वारविक डेविस ने साथ में बताया है कि 24 मार्च को उनकी पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सामंथा की मौत के बाद उनके परिवार में उनके पति और बच्चे रह गए हैं, जिनके लिए इस सदमे से निकल पाना मुश्किल हो रहा है।

वारविक डेविस और सामंथा डेविस करियर वारविक डेविस हॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं जिन्हें हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म हैरी पॉटर (Harry Potter) के पार्ट 7 और 8 में देखा गया था। हैरी पॉटर के पार्ट 8 में सामंथा डेविस ने काम किया था। एक्ट्रेस ने ‘Through the Dragon’s Eye’, ‘ShortFellas’ और ‘Angels of the City’ में काम किया था।