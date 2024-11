Diabetes को नियंत्रित करने के लिए 5 सबसे प्रभावी हर्बल चाय

मेथी की चाय Fenugreek tea ब्लड शुगर घटाए और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाए Lower blood sugar and increase insulin sensitivity मेथी की चाय में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो रक्त शर्करा (Blood sugar) के स्तर को कम करने और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

हिबिस्कस (गुड़हल) की चाय Hibiscus Tea मधुमेह का खतरा घटाए एंथोसायनिन युक्त Contains anthocyanins to reduce the risk of diabetes गुड़हल की चाय में एंथोसायनिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। यह यौगिक रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के साथ-साथ मधुमेह के जोखिम को भी कम करता है।

पुदीने की चाय Mint tea प्राकृतिक ताजगी और ब्लड शुगर नियंत्रण Natural freshness and blood sugar control पुदीने की चाय सुबह के समय पीने से न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। यह चाय मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है।

कैमोमाइल की चाय Chamomile tea एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, शुगर स्पाइक को नियंत्रित करे कैमोमाइल चाय एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है जो शुगर स्पाइक को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही, यह चाय मानसिक शांति प्रदान करती है और तनाव को कम करती है।