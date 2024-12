सर्दियों में किसी औषधि से काम नहीं है ये तीखे स्वाद वाली चीज, जुकाम, खांसी और पाचन सुधारने में है मददगार

सोंठ: आयुर्वेद का प्राचीन वरदान | Benefits of eating sonth dry ginger in winter सोंठ भारतीय रसोई में मसाले के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके औषधीय गुण इसे और भी खास बनाते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्रमोद आनंद तिवारी बताते हैं कि सोंठ अपनी गर्म तासीर और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जानी जाती है।

Benefits of eating sonth dry ginger in winter | जुकाम और खांसी में राहत सर्दियों में जुकाम और खांसी आम समस्याएं हैं। सोंठ का सेवन इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। गर्म पानी या दूध में सोंठ मिलाकर पीने से गले की खराश और बंद नाक खुलने में मदद मिलती है।

Benefits of eating sonth | पाचन सुधारने में मददगार एसिडिटी और अपच की समस्या से परेशान लोगों के लिए सोंठ किसी वरदान से कम नहीं। डॉक्टर तिवारी बताते हैं कि सोंठ पाचन तंत्र को मजबूत करता है और गैस की समस्या को कम करता है। भोजन के बाद सोंठ वाली चाय पीने से पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है।

Benefits of eating sonth | जोड़ों और हड्डियों के दर्द में राहत सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। सोंठ वाला दूध कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी को पूरा करता है और दर्द से राहत देता है। इसे नियमित रूप से सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं।

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है

Benefits of eating sonth dry ginger in winter

सोंठ में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सर्दियों में सोंठ को दूध में मिलाकर पीने से ठंड जनित बीमारियों से बचाव होता है। इसे आप हर्बल चाय में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार, सोंठ का निर्यात अमेरिका और यूरोप के देशों में तेजी से बढ़ रहा है। यह न केवल भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी इसका बड़ा योगदान है।