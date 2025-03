खाने के बाद क्यों जरूरी है लौंग? जानें इसके अनगिनत लाभ

लौंग: एक प्राकृतिक औषधि लौंग केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि भी है। इसमें यूजेनॉल, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद होते हैं।

पाचन तंत्र को बनाए मजबूत How to eat cloves for digestion खाने के बाद लौंग चबाने से पाचन शक्ति बेहतर होती है। यह पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे भोजन तेजी से पचता है और गैस, अपच व एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है।

सांसों को बनाए ताजा लौंग में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर सांसों को ताजगी प्रदान करते हैं। यह एक प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर के रूप में काम करता है और मुंह की दुर्गंध को दूर करता है।

गले की खराश और सर्दी में राहत लौंग के एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण गले की खराश, खांसी और सर्दी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। ठंड के मौसम में लौंग चबाने से कफ आसानी से बाहर निकल जाता है और गले में आराम मिलता है।

Health Benefits Of Cloves : आकार में छोटा ‘लौंग’ सेहत के लिए गुणकारी

ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक शोध से यह साबित हुआ है कि लौंग का सेवन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में इंसुलिन की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा हो सकता है। शोध से यह साबित हुआ है कि लौंग का सेवन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में इंसुलिन की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा हो सकता है।