benefits of Ratanjot : गठिया बीमारी से लेकर कई चीजों में फायदेमंद है रतनजोत, जानिए आप भी

जानिए क्या है रतनजोत के फायदे : Know what are the benefits of Ratanjot गठिया में फायदेमंद बहुत से लोग गाठिया या जोड़ों के दर्द से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में रतनजोत का उपयोग उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटी-बायोटिक और एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप रतनजोत के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं।

अनिद्रा और डिप्रेशन में फायदेमंद रतनजोत (benefits of Ratanjot) का उपयोग अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए, आप रतनजोत के तेल में कुछ बूंदें नारियल तेल की मिलाकर इसे अपने माथे पर लगा सकते हैं या इसकी सुगंध ले सकते हैं। इससे सिरदर्द में भी राहत मिलेगी।

बुखार ठीक करने में कारगर रतनजोत की जड़ के तेल का उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को संतुलित करने में सहायक होता है। रतनजोत के तेल से प्रभावी मालिश करने पर बुखार और शरीर के दर्द में काफी राहत मिलती है।

घाव के उपचार में फायदेमंद रतनजोत (benefits of Ratanjot) का प्रयोग नसों, घावों, खुजली और चकत्तों के इलाज के लिए किया जाता है। रतनजोत के पत्तों को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर घाव पर लगाना लाभकारी होता है।