Heart Attack के खतरे को कम कर सकता है घर पर बना ये दूध

घर पर नारियल दूध बनाने की विधि How to Make Coconut Milk at Home घर पर नारियल दूध (Coconut Milk) बनाना आसान है। कद्दूकस किए हुए नारियल को पानी के साथ (पानी की मात्रा नारियल से दोगुनी होनी चाहिए) ब्लेंड करें। इसे तब तक पीसें जब तक आपको एक क्रीमी मिश्रण न मिल जाए। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा नमक या शक्कर मिला सकते हैं।

नारियल दूध और हृदय स्वास्थ्य का संबंध The connection between coconut milk and heart health पोषण विशेषज्ञों का क्या कहना है? पोषण विशेषज्ञ के अनुसार, “घर पर बना नारियल दूध (Coconut Milk) हृदय स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है यदि इसे संतुलित मात्रा में लिया जाए। इसमें मौजूद फैट अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है, जो हृदय के लिए फायदेमंद है।”

मध्यम-श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स (MCT) के फायदे पोषण विशेषज्ञ, के अनुसार नारियल दूध (Coconut Milk) में पाए जाने वाले MCT हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और लिपिड प्रोफाइल में सुधार करते हैं। साथ ही, इसमें मौजूद पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है।

ताजा और सुरक्षित : घर पर बने नारियल दूध (Coconut Milk) में कोई भी प्रिजर्वेटिव या कैमिकल नहीं होता, जिससे यह अधिक ताजा और स्वास्थ्यवर्धक होता है। पर्यावरण के लिए अच्छा : पैकेजिंग की आवश्यकता न होने के कारण यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है।

स्वास्थ्य जोखिम: ध्यान देने योग्य बातें नारियल दूध (Coconut Milk) में संतृप्त वसा (सैचुरेटेड फैट) की मात्रा अधिक होती है। हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल पर प्रभाव : उच्च वसा सामग्री के कारण यह उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है जिन्हें हृदय संबंधी समस्याएं या उच्च कोलेस्ट्रॉल है।



मधुमेह में सावधानी: उच्च कैलोरी सामग्री के कारण मधुमेह रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।

घर पर बना नारियल दूध (Coconut Milk) निश्चित रूप से एक स्वस्थ विकल्प है, लेकिन इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में करना चाहिए। हार्ट अटैक (Heart Attack) के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के प्रमाण नहीं हैं, लेकिन यह हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक हो सकता है। अपनी डाइट में इसे शामिल करने से पहले डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा।