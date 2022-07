Home Remedies: क्या आप भी बरसात में कीड़े-मकोड़े से हो गए है परेशान? इन घरेलू उपायों से करें बचाव

Home Remedies: बरसात का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। लेकिन इस मौसम में घर में कीड़े-मकोड़े आने लगते है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय इस कीड़े-मकोड़े की समस्या से राहत दिला सकते है।

Home Remedies: बरसात का मौसम आते ही घरों में कीड़े-मकोड़े पनपने लगते है। इस मौसम में घर में मक्खी, चींटी, कॉक्रोच, झींगुर और दीमक जैसे कीड़े-मकोड़े पनपने लगते है, जो कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। घर में चाहें कितनी भी साफ-सफाई क्यों न हो लेकिन घर में कीड़े-मकोड़े आ ही जाते है, जो घरों परेशान करने लगते है। जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कई लोग कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करते है, लेकिन ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते है। लेकिन आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इन कीड़े-मकोड़े को घर से भगा सकते है। तो आइए जानते है इन घरेलू उपायों के बारे में

