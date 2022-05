Home Remedies: क्या आपके बच्चों को अक्सर रहती है कब्ज की समस्या, तो ये घरेलू उपाय दिलाएंगे तुरंत राहत

Home Remedies: कब्ज की समस्या केवल बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी परेशान करती है। मां के दूध की जगह फॉर्मूला दूध पीने वाले बच्चों में कब्ज की समस्या ज्यादा होती है। बच्चों को कब्ज होने की वजह से वो न ही सही से खाना खा पाते हैं और न ही खेल पाते हैं।

Home Remedies: छोटे बच्चों के लिए मां का दूध पीना बहुत ही लाभदायक होता है। मां का दूध छोटे बच्चों को आसानी से पच जाता है। जिसकी वजह से कब्ज की समस्या कम होती है। लेकिन अगर बच्चा मां के दूध के जगह पर कोई और दूध पीता है, तो उसे कब्ज की समस्या हो सकती है। कब्ज की वजह से बच्चों को पेट में दर्द होता है, भूख कम लगती है या फिर मल त्याग करने में परेशानी होती है। इसलिए छोटे बच्चों का खास करके ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि छोटे बच्चे अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाते। इसलिए बच्चों को कब्ज होने पर आप कुछ घरेलू उपाय अपना कर उससे बच्चों को राहत दिला सकते है। तो आइए जानते है इन घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get relief from constipation in children