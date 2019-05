280 रुपये की कीमत में Airtel Digital TV के 6 नए प्लान लॉन्च, 1 साल की मिलेगी वैधता

नई दिल्ली: airtel Digital TV ने अपने SD व HD यूजर्स के लिए 6 नए प्लान पेश किए है जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की वैधता वाले हैं। इसमें Hindi Value SD pack,Gujarat Value Sports SD, Gujarat Value Sports HD, Gujarat Mega SD और Gujarat Mega HD, Ultimate Dhamaka Pack (UDP) SD प्लान शामिल है। इन सभी पैक्स में ZEE और Star समेत कई अन्य चैनल्स देख सकेंगे।

अगर Hindi Value SD पैक की बात करें तो इसकी वैधता 195 दिनों ( 6 महीनों ) की है। इसकी कीमत 280 रुपये मासिक है यानी 6 महीनों के लिए 1,681 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर इस प्लान को एक साल के लिए स्टैंडर्ड कनेक्शन के लिए लेते हैं तो 3,081 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं मल्टीपल कनेक्शन के लिए 2,431 रुपये चुकाने होंगे।

Gujarat Mega SD के लिए हर महीने 510 रुपये देने होंगे और इसकी वैधता 6 महीनों (195 दिनों) की है। अगर 6 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो 3,062 रुपये और 1 साल के लिए 5,612 रुपये देने होंगे, जो स्टैंडर्ड कनेक्शन के लिए रही गयी हैं। वहीं मल्टीपल कनेक्शन लेने के लिए 6 महीने के लिए 2,424 रुपये और 1 साल के लिए 4,444 रुपये देने होंगे।

Gujarat Value Sports SD Pack की वैधता भी 6 महीने और 1 साल की है। इसका मंथली चार्ज 336 रुपये है। 6 महीने के स्टैंड्रड कनेक्शन के लिए 2,016 रुपये और 1 साल के लिए 3,696 रुपये देने होंगे। 6 महीने के मल्टी-टीवी कनेक्शन के लिए 1,662 रुपये और 1 साल के लिए 3,047 रुपये देने होंगे।

Gujarat Value Sports HD पैक 6 महीने और 1 साल की वैधता के साथ है। इसमें यूजर्स को स्टैंडर्ड कनेक्शन के लिए हर महीने 475 रुपये, 6 महीने के लिए आपको 2,851 रुपये और 1 साल के लिए 5,227 रुपये देने होंगे। मल्टी-टीवी कनेक्शन लेते हैं तो 6 महीने के लिए 2,352 रुपये और पूरे साल के लिए 4,312 रुपये चुकाने होंगे।

Gujarat Mega HD प्लान भी 6 महीने और 1 साल की वैधता के साथ है। इस प्लान के स्टैंडर्ड कनेक्शन के लिए हर महीने 699 रुपये, 6 महीने के लिए 4,197 रुपये और 1 साल के लिए 7,689 रुपये देने होंगे। वहीं यूजर्स को 6 महीने के मल्टी-टीवी कनेक्शन के लिए 3,276 रुपये और 1 साल के लिए 6,006 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

Ultimate Dhamaka Pack SD कंपनी का सबसे सस्ता प्लान है। इस प्लान के लिए 799 रुपये चुकाने देने होंगे जिसमें यूजर्स को 6 महीने की वैधता मिलेगी। वहीं 1 साल के लिए यूजर्स को 1,349 रुपये चुकाने होंगे। बता दें कि ये दाम स्टैंड्रड और मल्टी-टीवी कनेक्शन दोनों यूजर्स के लिए है।