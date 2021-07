Horoscope Today 14 July 2021: सभी 12 राशियों का यहां देखें हाल, जानें कैसा रहेगा आपका बुधवार?

: Daily Horoscope: आज चतुर्थी तिथि 08:02 AM तक उसके बाद पंचमी... : आज श्री गणेश की पूजा का विशेष दिन...

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है।



तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज बुधवार Wednesday, 14 जुलाई 2021 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...



Read more - Surya Gochar 2021 in Kark Sankranti: जानें सूर्य किस समय बदलेगा अपनी राशि, और क्या होंगे इसके मायनें

: Aries Daily Horoscope 14 July 2021 आज का मेष राशिफल

आप के वाक्चातुर्य से कार्य बन जाएंगे। लेकिन, आप के शत्रु नुक्सान पहुंचा सकते हैं, अत: सतर्क रहे। व्यर्थ सोचना बंद करें। चिंता त्यागे जो होगा अच्छा होगा।





: Taurus Daily Horoscope 14 July 2021 आज का वृषभ राशिफल

आज पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। स्वास्थ में सुधार के लिए डॉक्टर बदलना पड़ सकता है। लोगों से संपर्क बढेगा। वाहन सुख संभव। मौज मस्ती पर धन खर्च होगा। उपहार मिल सकते हैं।





Read more - weekly Rashifal (12 जुलाई से 18 जुलाई 2021): मेष राशि से मिथुन राशि वालों तक के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह





Gemini Daily Horoscope 14 July 2021 आज का मिथुन राशिफल

कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल के बीच धन प्राप्ति के योग हैं। परिवार में आई समस्या का निदान होगा। लेकिन, समय की अस्थिरता से परेशान रहेंगे। रंगमंच से जुड़े जातकों के मान में वृद्धि होगी।



Cancer Daily Horoscope 14 July 2021 आज का कर्क राशिफल

अचानक आए खर्च से बजट प्रभावित होगा। किसी से अकारण विवाद हो सकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। खान पान पर पर नियंत्रण रखें।



Read more - Corona Third Wave in astrology: कोरोना की तीसरी लहर कब और कैसे आएगी? जानें बचाव के उपाय

Leo Daily Horoscope 14 July 2021 आज का सिंह राशिफल

व्यापारिक उन्नति के अवसर हैं। कार्यो में आ रही परेशानी से सहज ही निकल जाएंगे। बर्तन व्यापारियों के लिए समय उपयुक्त है।





Virgo Daily Horoscope 14 July 2021 आज का कन्या राशिफल

मामूली बात पर विवाद संभव है। कानूनी कार्यो में उलझ सकते हैं। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। भाई बहनों के साथ समय व्यतीत होगा।





Read more - Weekly Horoscope (12 जुलाई से 18 जुलाई 2021): कर्क राशि से कन्या राशि वालों तक के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह





Libra Daily Horoscope 14 July 2021 आज का तुला राशिफल

कार्यस्थल पर आ रही समस्या के निदान के लिए वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें, तुरंत लाभ होगा। हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं। पारमार्थिक कार्यो में शामिल होंगे।





Read more - Weekly Astrology (12 जुलाई से 18 जुलाई 2021): तुला राशि से धनु राशि वालों तक के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?





Scorpio Daily Horoscope 14 July 2021 आज का वृश्चिक राशिफल

बेहतर उन्नति के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। एक समय पर एक ही काम करें। अधिकारी वर्ग प्रभावित होगा। विद्युत उपकारण खरीद सकते हैं।





Sagittarius Daily Horoscope 14 July 2021 आज का धनु राशिफल

ग्रहों की अनुकूलता के चलते आज आपके कार्यो में गति आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम प्रसगों में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।





Read more - July 2021 Rashi Parivartan List - जुलाई 2021 में कौन-कौन से ग्रह करेंगे परिवर्तन? जानें इनका असर

Capricorn Daily Horoscope 14 July 2021 आज का मकर राशिफल

स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। पारिवारिक आयोजन से दूरिया मिट सकती हैं। शत्रु वर्ग सक्रिय होगा। आप की सफलता के पीछे आपके परिश्रम के साथ ही कई लोगों की दुआ भी है, इसलिए हार कर न बैठें।





Aquarius Daily Horoscope 14 July 2021 आज का कुंभ राशिफल

नया व्यापार शुरू होने की संभावना के बीच कानूनी अडचनें आ सकती हैं। विदेश जाने के योग हैं। किसी बात से बेचैन रहेंगे। तेल व्यापारी आज ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे।





Read more - July 2021 Festival List - जुलाई 2021 में कौन-कौन से हैं तीज त्यौहार? जानें दिन व शुभ समय





Pisces Daily Horoscope 14 July 2021 आज का मीन राशिफल

कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं। किसी प्रभावकारी व्यक्ति से मुलाक़ात की संभावना है।ध्यान रहे जीवन बहुत छोटा है, अत: समय रहते अपनी गलतियों में सुधार करें।





Read more - Saptahik Astrology (12 जुलाई से 18 जुलाई 2021): मकर राशि से मीन राशि वालों तक के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

Read more - ये है भगवान का इशारा!आने वाले अच्छे समय के खास संकेतों को ऐसे पहचानें



Read more - चांदी का एक टुकड़ा और ताबें का सिक्का बदल सकता है आपकी किस्मत...



Read more - Gupt Navratri 2021: इस नवरात्रि पर करें ये खास पाठ, तंत्र सिद्धि और गुप्त मनोकामनाएं होंगी पूरी