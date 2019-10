खेलने जा रहे 4 नेशनल खिलाड़ियों की सड़क हादसे में मौत, एक ने कल रात मनाया था 18वां जन्मदिन, प्रतियोगिता रद्द

होशंगाबाद. इटारसी से होशंगाबाद आ रहे 7 नेशनल हॉकी खिलाड़ियों की कार हादसे का शिकार हो गई। जिस कारण से 4 खिलाड़ियों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि तीन खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हैं। घायल खिलाड़ियों को इलाज के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं, खिलाड़ियों की मौत के बाद राष्ट्रीय ध्यानचंद प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ ने भी हादसे के बाद ट्वीट कर शोक प्रकट किया है।

आदर्श ने रात में मनाया था जन्मदिन

पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने घटना पर दुख होते हुए कहा कि इस घटना ने मुझे झंझकोर दिया है। उन्होंने बताया आदर्ष हरदुआ अपना जन्मदिन मनाने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि आदर्श से मेरी बात हुई तो उसने कहा था कि मैं आज 17 साल पूरे कर 18वें साल में प्रवेश कर गया हूं सर। लेकिन अगले सुबह ही उसकी मौत हो गई। वहीं, शहनावाज ने पांच दिन पहले ही एकडेमी ज्वाइन की थी। जबकि वरुण और अनिकेत का इंडिया जूनियर लेवल पर भी चयन हो गया है। उन्होंने बताया कि कमेटी ने मुझे यहां फाइनल देखने के लिए बुलाया था। अनिकेत, वरुण और आदर्श अपने घर के इकलौते बेटे थे।

सुबह हुआ हादसा

हादसा सोमवार सुबह हुआ है। एक कार में सात खिलाड़ी इटारसी से होशंगाबाद मैच खेलने के लिए आ रहे थे। उसी समय एनएच 69 के रैसलपुर गांव में कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई जिस कारण ये हादसा हो गया। सभी खिलाड़ी एमपी एकडेमी के खिलाड़ी थे और नेशनल ध्यानचंद्र ट्रॉफी में खेलने इटारसी से होशंगाबाद जा रहे थे।

सीएम ने ट्वीट कर जताया दुख

मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ ने इस हादसे के बाद ट्वीट कर सीएम कमलनाथ ने कहा- होशंगाबाद में हॉकी टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे हॉकी खिलाड़ियों के वाहन की रैसलपुर गांव के पास दुर्घटना होने की ख़बर बेहद दुखद। दुर्घटना में मृत खिलाड़ियों के परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना। घायलों का समुचित इलाज कराने के व पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश।

