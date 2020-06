5 साल के बच्चे ने Expert की तरह चलाई JCB, वीडियो देख Virender Sehwag हुए हैरान

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगें। यह वीडियो एक पांच साल के बच्चे का है, वायरल वीडियो में यह बच्चा JCB चलाते हुए नजर आ रहा है। इस नन्हें JCB ड्राइवर को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है कि आखिर कैसे एक पांच साल का बच्चा इतनी हैवी मशीन चला सकता है।

इस हैरान कर देने वीडियो को भारतीय क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग (Virender Sahabag) से सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सहवाग ने टि्वटर पर एक वीडियो शेयर कर इस नन्हे ऑपरेटर की तारीफ की है।

JCB ko khudaai karte dekh,aap bhi bahut ruke honge, bheed banayi.hogi.

But isse behtar kuch mahi dukha abhi tak.

Talent + self- belief.

If you think you can or you cannot, you are right.

Wouldn't advice anyone to try this at a young age, but just can't stop applauding. pic.twitter.com/1MjkUL405R — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 27, 2020

इस Video के कैप्सन में वीरू ने लिखा है कि ‘जेसीबी को खुदाई करते देख आप भी बहुत रुके होंगे, भीड़ बनाई होगी। लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं देखा अभी तक। प्रतिभा + आत्मविश्वास। अगर आप सोच लेते हैं आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते, आप सही हैं।

इस वीडियो को देखना जहां हमें कुछ हद तक रोचक लग रहा है वहीं बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी गाडी थमाना भी रिस्की है। सहवाग ने भी इसका हवाला देते हुए लिखा- ‘मैं किसी को भी यह सलाह नहीं दूंगा कि छोटी उम्र में ऐसी कोशिश की जाए, लेकिन इसकी प्रशंसा करने से बस खुद को रोक नहीं पाया।’ बता दें जेसीबी एक्सपर्ट ये बच्चा अभी पहली क्लास में पढ़ता है और इस मशीन को चलाने में वह एक्सपर्ट है।

