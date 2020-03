पुलिस अफसर ने कोरोना पर गाया ऐसा गाना कि हर कोई कर रहा हैं तारीफ...देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। जिस दिन से सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था उसी रोज से हर राज्य की पुलिस किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई हुई है।

इस लॉकडाउन ( Lockdown ) को कामयाब बनाने के लिए पुलिस कई बार लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया तो कहीं बार लोगों को घरों में रोकने के लिए पुलिस अनोखे तरीके आजमाती हुई दिखाई दी। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए महिला ने अपनाया अनोखा तरीका, खुद को गुब्बारे में किया कैद

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर जो वीडियो लोगों के कौतूहल का केंद्र बना हुआ है उसमें एक पुलिस कर्मी लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। लेकिन पुलिस अफसर ने इस बार लोगों को डंडे के जोर बजाया गाना गाकर समझाने की कोशिश की।

#WATCH Chhattisgarh: A policeman, Abhinav Upadhyay sings a song to spread awareness about #COVID19 in a residential area of Civil Lines in Bilaspur. A woman had tested positive for the disease in the city after returning from Saudi Arabia. There are 7 COVID-19 cases in state. pic.twitter.com/I15yNosPvj