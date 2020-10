गांधी जयंती के दिन लोग क्यों पोस्ट कर रहे हैं फिल्म Drishyam का डायलॉग? जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जंयती (Gandhi Jayanti) मनाते हैं। ये दिन ज्यादातर देशवासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में हमारे राष्ट्रपिता- महात्मा गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। बापू के सम्मान में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (International Day of Non-Violence) के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ट्वीटर पर इस दिन को लेकर कुछ अलग ही चल रहा है।

मीम बनाने वाले बापू की जयंती को एक अलग ही दिन बना दिया है। ये लोग अजय देवगन की फिल्म दृश्यम के एक सीन का फोटो शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि ‘कल दो अक्टूबर है’। सोशल मीडिया पर ये फोटो ट्रेंड भी हो रही है।

Gandhi Jayanti Quote: एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं

दरअसल, फिल्म 'दृश्यम' की कहानी 2 अक्टूबर के दिन से ही शुरू होती हैं जिसमें विजय सालगोंकर जो अजय देवगन हैं वे अपने परिवार के साथ पणजी जातें है। वे यहां के होटल में पाव भाजी खाते है। उसके बाद की फिल्म की पूरी कहानी 2 अक्टूबर के आस पास घूमती रहती है। यहीं वजह है लोग 2 अक्टूबर आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर ' कल 2 अक्टूबर याद है न' के पोस्ट किए जा रहे हैं।

देखें लोगों ने क्या कहा है?

It has started. Vijay aur uski family kal Panaji gaye the, satsang me. Pav Bhaji bhi khayi thi. 3 Oct ko vapas agaye. #Drishyam has made a special connection with 2 October.

Remember it's 2nd october tomorrow. Vijay and his family went to Panji to attend the Chinmaya Swami's Satsang, and also had Pav Bhaji. The next day,i.e, on 3rd october they returned back.#Drishyam