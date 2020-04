आनंद महिंद्रा ने मजेदार मीम्स शेयर कर बताया कि लुंगी पहनकर करते हैं ऑफिस का काम

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) के प्रकोप को रोकने के लिए पूरे देश में ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम ( Work From Home ) दे दिया है लॉकडाउन ( Lockdown ) के दौरान वॉर्क फ्रॉम होम से जुड़े मीम्स इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मीम्स ( Memes ) देखकर प्रभावित हुए महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आनंद महिंद्र ( Anand Mahindra ) ने भी अपने ट्वीटर हैंडल से वर्क फ्रॉम होम ( Work From Home) से जुड़ा एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है।

भूत बनकर बालकनी में आए शख्स को देख कर सहम गए लोग, मुंह से निकल पड़ी चीख ... देखें Video

On a lighter note, this is from my #whatsappwonderbox. And I have a confession to make:On some Video Calls from home, I DID wear a lungi under my shirt. Didn’t have to stand up at any point during the meetings, but I suspect my colleagues may ask me to do so after this tweet! pic.twitter.com/e1IElefNaa