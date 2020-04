भूत बनकर बालकनी में आए शख्स को देख कर सहम गए लोग, मुंह से निकल पड़ी चीख ... देखें Video

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) की अपील पर देशभर में 5 अप्रैल को दीया और मोमबत्तियाँ जलाईं गई। इसी बीच ऐसे कई हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। ऐसा ही कुछ वाकया बेंगलुरु में जिसे देखकर लोग डर गए।

रवि बोपारा के वीडियो शेयर करने पर लोगों ने उड़ाया इंजमाम-उल-हक का मजाक

बेंगलुरु ( Bangalore ) के एक शख्स भूत के कपड़े पहनकर अपनी बालकनी में मोमबत्ती लेकर घूमता देखा गया। इंटरनेट ( Internet ) पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल ( Viral Video ) हो रहा है। यह वीडियो ( Video ) इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

HIT ME ON THE HEAD SOMEBODY BEFORE I LOSE IT 🤣🤣 pic.twitter.com/mqaXrv2TAl