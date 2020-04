रवि बोपारा के वीडियो शेयर करने पर लोगों ने उड़ाया इंजमाम-उल-हक का मजाक

नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर रवि बोपारा ( Ravi Bopara ) सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही मजेदार वीडियो पोस्ट किया हैं। यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये वीडियो है ही इतना दिलचस्प कि इसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे।

रवि बोपारा ( Ravi Bopara ) ने जो वीडियो शेयर किया है उसे देखकर लोगों को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक ( Inzamam Ul Haq ) की याद आ गई। बोपारा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''इसे देखकर दिमाग में कौन सा नाम आता है।

Who comes to mind???? pic.twitter.com/4VSdFuIqJk