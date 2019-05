पहाड़ पर फंसे भालू के साथ लोगों ने किया ऐसा बर्ताव, वीडियो हो गया वायरल

नई दिल्ली: भगवान ने धरती पर इंसान और जानवर दोनों को बनाया है। जहां इंसान एक सभ्य समाज में रहते हैं तो वहीं जानवर जंगलों आदि जगहों पर रहते हैं। लेकिन आज के दौर में इंसान जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया ( social media ) पर एक वीडियो काफी वायरल ( viral ) हो रहा है। इस वीडियो ( video ) में कुछ इंसानों ने एक भालू के साथ कुछ ऐसा किया कि वो नदी में जा गिरा।

आखिरी ओवर में नीता अंबानी ने किया ये काम, फैंस बोले मुंबई को इन्होंने ही जिताया फाइनल

#Video: In a shocking in-human incident, a brown bear may or may not have lost his life after people started pelting stones at him in #Drass area, #Kargil.

It is said that "Animals & humans have the same type of feelings; therefore, they should be treated the same way."@mashah06 pic.twitter.com/fN6llLjRyE