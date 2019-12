सोशल मीडिया पर छाया #ChhapaakTrailer, आमिर खान ने भी कह डाली ये बड़ी बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड में वैसे तो हर शुक्रवार को एक नई फिल्म रिलीज होती है, लेकिन दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'छपाक' ( Chhapaak ) का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हो गया। ट्रेलर 2 मिनट 19 सेकेंड का है। जहां एक तरफ लोगों को ये ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों के इसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं।

THAT ONE PERSON

WHO LOVES YOU FOR WHO YOU ARE

WHO STANDS BY YOUR SIDE NO MATTER WHAT



couldn't see much of vikrant in the trailer tbh but i'm sure he will justify this role#ChhapaakTrailer pic.twitter.com/5E1C7c6NXM — .tєα pσt (@__doldrums_) December 10, 2019

वहीं अब सोशल मीडिया ( social media ) पर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्विटर पर #ChhapaakTrailer ट्रेंड कर रहा है। हर कोई इस हैशटैग के जरिए अपनी बात रखा रहा है। खुद आमिर खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा 'ग्रेट ट्रेलर, एक महत्वपूर्ण फ़िल्म। मेरी तरफ से मेघना, दीपिका, विक्रांत और सभी टीम को शुभकामानाएं।'

That scream hit me right in the heart. #ChhapaakTrailer pic.twitter.com/ieIyL0USB4 — 𝘇𝗮𝗵𝗿𝗮 (@katkalif) December 10, 2019

This bit still on my mind#ChhapaakTrailer pic.twitter.com/sYc5iPRWUS — Versatile Fan (@versatilefan) December 10, 2019

THIS ONE PARTICULAR SCENE IS SO POWERFUL

the child screamed and the she freaked out for a sec



IT WAS SO NATURAL SO FLAWLESS

DEEPIKA PADUKONE YOU ARE WINNING THIS#ChhapaakTrailer pic.twitter.com/41vIOJpHcr — .tєα pσt (@__doldrums_) December 10, 2019

Kitna accha hota acid milta hi nii bikta hi ni or koi phekta hi nii😑😑😑#ChhapaakTrailer

Such a topic to be shown out in cinemas ,she has done the justice with the role

Can't wait to watch the movie 😊 pic.twitter.com/oUjOiwQ2sl — Priti Kotnala (@KotnalaPriti) December 10, 2019

वहीं लोगों ने भी #ChhapaakTrailer हैशटैग के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोग दीपिका को एक्टिंग की रानी बता रहे हैं। साथ ही इस फिल्म को साल 2020 की बेस्ट फिल्म भी कह रहे हैं। ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। ऐसे में ट्रेलर को इतनी तारीफें मिलना बता रहा है कि हो सकता है कि ये फिल्म लोगों को काफी कुछ सीखाए।