Coronavirus: कोरोना है या साधारण खांसी? घर पर इस तरह से कर सकते हैं पता

नई दिल्ली।

How to do Covid-19 Test at Home: भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट ( coronavirus ) से जूझ रही है। देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 6,48,315 हो ( Covid-19 Cases ) चुकी हैं, जबकि 18,655 लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के मुताबिक, कोरोना ( Coronavirus symptoms ) के सबसे सामान्य लक्षण बुखार आना, सूखी खांसी आना और थकान महसूस होना।

इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसके चलते व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। इसके अलावा शरीर में दर्द, गले में खराश, सिरदर्द, डायरिया आदि भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हर खांसी, जुकाम या बुखार कोरोना नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर घर पर रह कैसे पता कर सकते हैं कि कोरोना है या साधारण खांसी?

आम बुखार और कोरोना में अंतर

यदि आपको बुखार, सूखी खांसी, या सांस की तकलीफ की समस्या लगातार हो रही हैं, तो आपको कोरोनो वायरस की जांच जरूर करानी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, कोरोना पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बहती है और बदन में थकान रहती है।, जबकि सामान्य जुकाम में ऐसा नहीं होता है। इसमें व्यक्ति बिना दवा के अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाता है । हां, लेकिन अगर लगातार खांसी जुकाम या बुखार आ रहा हो तो स्वयं इलाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

प्रतिरोधक क्षमता से बच सकते हैं

विशेषज्ञों के अनुसार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकरहम कोरोना वायरस से बच सकते हैं । कोरोना के कारण एक साथ खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द आदि हो सकते हैं, जबकि बुखार लंबे समय तक रहता है। ऐसे में आपकों तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

ये दो लक्षण भी शामिल

केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) ने कोविड-19 के दो नए लक्षणों को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में शामिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि किसी चीजों का स्वाद ( Ageusia ) नहीं आना या फिर गंध महसूस ( Anosmia ) नहीं होना भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल जांच करानी चाहिए।