भूख से तड़प रहे कुत्ते के बच्चों को गाय ने पिलाया अपना दूध, देखें पूरा Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर आये दिन कोई न कोई वीडियो (Viral Video) वायरल होता रहता ह। इनमें से कुछ वीडियो डरावने होते हैं तो कुछ हसाने वाले होते हैं लेकिन इन दिनों वायरल हो रहा ये वीडियो थोड़ा अलग है। इस वायरल वीडियो में एक गाय (Cow) कुत्ते के प्यासे बच्चों को अपना दूध पिलाती नजर आ रही है। गाय (Cow) के इस दिल छू लेने वाले वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं ।

पहले वीडियो देख लें..

Mothers are angels🙏

Don’t differentiate among its kids,

Nor among the children of god.. pic.twitter.com/snQvmCNiWn — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 23, 2020

दरअसल इस अद्भुत वीडियो को IFS सुशांत नंदा (IFS Sushant Nanda) ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने वीडियो को कैप्सन में लिखा है कि 'माता स्वर्गदूत हैं. अपने बच्चों के बीच अंतर न करें, न ही भगवान के बच्चों के बीच। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाय लेटी हुई है और कुत्ते के चार बच्चे उसके थन से दूध पी रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग इस कमेंट भी कर रहे हैं।

Mothers are angels🙏

Don’t differentiate among its kids,

Nor among the children of god.. pic.twitter.com/snQvmCNiWn — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 23, 2020