पादरी ने सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने के लिए ढूंढा गजब तरीका, प्लास्टिक की बंदूक के जरिए दे रहे हैं आशीर्वाद

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) के कारण लोग एक-दूसरे के आस-पास आने से भी हिचके रहे है। इस बीच मिशिगन ( Michigan ) चर्च के एक पादरी ( Priest ) ने सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) को कायम रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है।

सोशल मीडिया पर मिशिगन ( Michigan ) के इस पादरी की एक फोटो काफी वायरल हो रही है। इस फोटो में देख सकते हैं कि पादरी ने लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए पवित्र पानी ( Holy Water ) को एक प्लास्टिक की बंदूक में भरकर आशीर्वाद देते हुए कार पर होली वॉटर छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं।

Sinners and quarantine breakers get excommunicated from life. pic.twitter.com/9c9NWE7vC9

70yr old priest squirts holy water out of a toy gun❤✝️ #WWG1GWA pic.twitter.com/SN3XKoxFol

Saw a pic of one doing an infant baptism the same way