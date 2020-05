इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया पुलिस के लिए सोलर अम्ब्रेला , पंखा, लाइट और चर्जिंग प्वाइंट से है लैस

नई दिल्ली। अहमदाबाद ( Ahmedabad ) के जुहापुरा में एक 23 वर्षीय स्टूडेंट अदीब मंसूरी ने एक नॉर्मल छाते को ‘सोलर अम्ब्रेला’ में तब्दील कर दिया। ऐसा उन्होंने अहमदाबाद पुलिस की मदद करने के लिए किया। अदीब के इस छाते को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि चिलचिलाती गर्मी में भी पुलिस वाले आराम से अपनी ड्यूटी कर सकें।

अदीब ( Abid ) मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे है। इसमें गर्मी से बचने के लिए एक छोटा पंखा ( Fan ), रोशनी के लिए लाइट ( Light ) और मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट ( Charging Point ) भी फिट किया है। ट्विटर यूजर कुमार मनीष यह जानकारी और तस्वीरें ट्वीट कीं।

This ❤️ Adib Mansuri, 23, mechanical engineering student frm Juhapura in #Ahmedabad developed a solar-umbrella for @AhmedabadPolice deployed at the ‘Quarantine Cluster Areas’. It has solar mini fan to beat heat,low-energy light & a mobile charging point. #grato @liveahmedabad11 pic.twitter.com/uyHGvwwj4P

Update :

Adib has installed 2 umbrellas, (Juhapura & Ujjala circle) & five more is in the pipeline. He is a student of LJ institute of Engineering & Technology and they are supporting him. Police officials who are using it gave him positive response. #Ahmedabad