तेंदुए ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगाई कमाल की छलांग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिन जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते है। इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में एक तेंदुए ( Leopard ) का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा हैं। इस वीडियो में तेंदुए को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है।

जेब में खाना खाने के लिए नहीं बचे थे पैसे, दिल्ली से पैदल ही जौनपुर के लिए निकल पड़ा दिव्यांग शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि पहले तो तेंदुआ बड़ी सावधानी से पेड़ ( Tree ) पर चढ़ता है और फिर ऊपर चढ़ कर दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देता है। इस वीडियो को मरमेड नाम की एक महिला ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसके बाद यह वीडियो चर्चा में आ गया।

Great jump! Even more impressive is another video in which he changes his spots.