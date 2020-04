Fact Check: लॉकडाउन में भूख से तड़पते बच्चे मेंढक खाने को हुए मजबूर ? जानें क्या है सच्चाई

नई दिल्ली।

भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना ( coronavirus ) संकट से जूझ रही है। देश में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 14 हजार से ज्यादा लोग इसकी जद में आ चुके है। कोरोना वायरस ( COVID-19 Updates ) के चलते इन दिनों सोशल मीडिया ( Coronavirus Rumors ) पर भी अफवाहों का जबरदस्त जोर है। हाल ही में बिहार के जहानाबाद जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के चलते भूख से तड़पत रहे बच्चे मेंढक खाने ( Children Eating Frogs ) को मजबूर है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार पर निशान साधा जा रहा है। लेकिन, इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है।

खाना नहीं तो मेंढक खा रहे बच्चे

वायरल वीडियो में कुछ बच्चे मेंढकों को भूनकर खाते दिख रहे हैं। दावा कर रहे है कि उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं हैं। इसलिए वे मजबूरी में मेंढक खाने को मजबूर हैं।

लॉकडाउन की मार से लाचार एक पिता अपने बेटे को नहीं दे पाया मुखाग्नि

Claim: Scroll -a prominent media portal has claimed children in Jehanabad, Bihar are eating frogs as they have no food at home. The video has since gone viral.#PIBFactCheck: The claim is false as inquired by Jehanabad DM, there is sufficient food in the homes of the children pic.twitter.com/GwXlSCVwHD