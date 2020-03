क्या 40 करोड़ भारतीय होने वाले हैं कोरोना के शिकार? जानें पूरी सच्चाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) के भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन ( Lockdown India ) किया हुआ है। लेकिन इन सब के सोशल मीडिया पर कई तरह की दावे कि जा रहे हैं। जो पूरी तरह से फेक हैं।

क्या है दावा?

कहा जा रहा है कि कोरोना भारत में तेजी से फैल रहा है और ये वायरस देश के 40 करोड़ लोगों को कुछ ही दिनों संक्रमित कर देगा। ये सारे दावे सेंटर फॉर डिजीज़ डायनैमिक्स, इकनॉमिक्स ऐंड पॉलिसी (CDDEP)-John Hopkins यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की एक फोटो के वायरल होने के बाद स किए जा रहे हैं।

The use of our logo was not authorized in this case and JHU is engaging with CDDEP on it. Thank you.