पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक बने लड़की तो लोगों ने जमकर किया ट्रोल, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) के पूर्व दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक ( Saqlain Mushtaq ) ने ट्विटर पर बड़ा ही मजेदार वीडियो ( Viral Video ) पोस्ट किया है। कोरोनावायरस की वजह से सकलैन घर पर ही हैं और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं।

इस बार उन्होंने एक ऐसा वीडियो ( Video ) पोस्ट किया, जिसको देखकर हर कोई मजे ले रहा है। वीडियो में उनकी बेटी पास में ही बुर्के में बैठी नजर आईं। सकलैन ( Saqlain Mushtaq ) वीडियो में नए लुक में नजर आ रहे हैं, उन्होंने पिंक रंग की विग और मेकअप किया हुआ था।

Stay safe, stay at home with your loved ones and enjoy our clip ❤️ pic.twitter.com/iFPP7p6ce2