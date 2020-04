चूहे-बिल्ली के बीच हुआ भीषण युद्ध, हवा में उड़कर बिल्ली पर किया अटैक... देखें Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिन जानवरों के नए-नए वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ने शेयर किया है।

कोरोनी की ऐसी दशहत कि लड़के ने हेयर ड्रायर से बुझाई केक की मोमबत्ती...देखें वायरल वीडियो

अक्सर आपने चूहे और बिल्ली के बीच जंग में हमेशा बिल्ली को ज्यादा हावी होते हुए देखे होगा। लेकिन जो वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है उसमें चूहे ने बिल्ली को खूब मजा ( Cat And Rat Fight ) चखाया। इस वीडियो ( Video ) को खूब पसंद किया जा रहा है।

When the cat discovers that the rat has COVD19😂 pic.twitter.com/zdLgsy4gbK