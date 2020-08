मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में Ganesh Chaturthi की धूम, भक्तों की भक्ति से खिल उठा दरबार

नई दिल्ली। कोरोनामहामारी(Corona Mahamari) ने भले ही पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया हो लेकिन इसके बीच भी पूरे देश में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2020)का उत्साह काफी जोश के साथ देखा जा रहा है। कोरोनावायरस(Coronaviru) वजह से भले ही हर मंदिरों में रौनक देखने को ना मिले लेकिन मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। इस मंदिर में सुबह की आरती में ही भक्तों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हुए उनकी पूजा की गई। सिद्धिविनायक मंदिर(Siddhivinayak Ganapati Temple) गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर विघ्ननहर्ता श्री गणेश की पूजा शुभ मुहूर्त के अनुसार की गई। सुबह की खास आरती का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया इसके बाद और लड्डू और मोदक का भोग लगाया गया।

#WATCH Maharashtra: 'Aarti' being performed at the Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai on #GaneshChaturthi. pic.twitter.com/5LBmeX0Ij4 — ANI (@ANI) August 22, 2020

भगवान गणेश जी को बुद्धि, विवेक, धन-धान्य, रिद्धि-सिद्धि का कारक माना जाता है. मान्यता है कि यदि आपने अपनी भक्ति से गणेश जी को प्रसन्न कर दिया तो निश्तिच ही आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी।

#WATCH Delhi: Priests offer prayers at a Ganesha Temple in Connaught Place on #GaneshChaturthi. pic.twitter.com/f4DFBcuXmF — ANI (@ANI) August 22, 2020

सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के इस खास दिन में मध्याह्न के समय की पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन गौरीपुत्री श्रीगणेश का जन्म हुआ था। गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ है इसलिए गणेशजी को मध्याह्न में बिठाया जाता है। गणेश जी को बिठाने के बाद 10 दिनों तक उनकी पूजा होती है। वहीं यह भी माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चन्द्रमा को देखना वर्जित होता है।

#WATCH Maharashtra: Morning 'aarti' and prayers being offered at Shri Ganesh Mandir Tekdi in Nagpur on #GaneshChaturthi, today. pic.twitter.com/6OGQaYHg7d — ANI (@ANI) August 22, 2020

ऐसा माना जाता है कि इस दिन का चांद देखने पर मिथ्या दोष लगता है जिसकी वजह से देखने वाले को चोरी का झूठा इल्जाम सहना पड़ता है।