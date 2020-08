भाषण के दौरान सभा में बैठे शख्स ने किया ऐसा काम, अचानक तालियां बजाने लगे लोग, देखें Video

नई दिल्ली।

सोशल मीडिया ( Social Media ) जोक्स, शायरी और फनी वीडियो ( Funny Video ) से अटा पड़ा है। हर दिन नए-नए मजेदार वीडियो ( Watch Funny Video ) देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक वीडियो जोरदार वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सभा में भाषण दे रहा है, जिसे सुनने के लिए काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। तभी सभा में बैठा एक शख्स ऐसा कुछ करता है, जिसके बाद लोग तालियां बजाने लगते हैं। इस वीडियो को आईपीएस अफसर अरुण बोथरा ( IPS Officer Arun Bothra ) ने भी शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल ( Viral Video ) हो रहा है।

Such a blessing to have a legend like this in your audience 😂 pic.twitter.com/OCTuU0p7xW