कोरोना से नहीं हारा इटली, डर के साये में भी यहां जिंदगी गुलजार है..देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। इस वक़्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से डरी हुई है। कोरोना वायरस अब तक दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। चीन के बाद अगर कोई देश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वो है इटली ( Italy )। वहीं ईरान के हालत भी ठीक नहीं है।

इटली में लोगों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबर लिखे जाने तक, 12,500 से ज्यादा लोग इटली में कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। वो कहीं आते नहीं, सेल्फ आइसोलेशन पर लोगों ने खुद को रख लिया है।

अब प्यार पर भी पड़ी कोरोनावायरस की मार , रोमांस करने से कतरा रहे है कपल

इस वक़्त पूरे इटली ( Italy ) में सन्नाटा पसरा हुआ हैं। यहां आलम ये कि जो जगह चौबीसों घंटे लोगों से गुलजार रहा करती थी आज वहां मातम सा छाया हुआ है। लोगों ने घर के बाहर जाना ही बंद कर दिया और इसी बीच यहां एक विडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Sicily has figured out this whole self-isolation thing.#COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR