Jupiter की तस्वीर देख कंफ्यूज हुए लोग, कहा - ‘ये तो डोसा है'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक तस्वीर तेजी से वायरल (Viral Photo) हो रही है। देखने में ये तस्वीर डोसा की तरह लग रही है लेकिन असल में ये बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर (Jupiter) की तस्वीर है। इस तस्वीर को लर्नसमथिंग (Learn Something) नाम के ट्विटर पेज ने 27 जून को शेयर किया है, जिसके कैप्सन में लिखा है कि , ‘जुपिटर नीचे से कुछ ऐसा नजर आता है।’ ये तस्वीर अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया (Social Media) यूजर हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति (Jupiter) को डोसा (Dosa) बताकर इसे शेयर कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट को 34.5 हजार से ज्यादा लाइक्स और 6.1 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं। वहीं 600 से अधिक लोगों ने इस तस्वीर पर अपनीप्रतिक्रिया दी है। लोग इसको बिलकुल डोसा की तरह बता रहे हैं।

देखिए लोगों ने क्या कहा ?

And this is what it looks like on top.

It's the second planet in our solar system that has been found to have a hexagonal feature at the pole.

Saturn being the other. Nature doesn't normally form geometric shapes, so academia is perplexed by their existence. pic.twitter.com/N6xwN9D4wa