कौन है वो CRPF जवान, जिनसे गोलियों की बौछार में कूद बचा ली 3 साल के मासूम की जान?

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के सोपोर ( Sopore ) में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ (Terrorist Attack in Sopore) में CRPF का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि तीन अन्य जवान घायल हुए हैं। वहीं, एक स्थानीय के भी मारे जाने की खबर है। मारे गए नागरिक की पहचान बशीर अहमद के रूप में हुई है वह मुस्तफा कॉलोनी एचएमटी शहर का रहने वाला था।

Jammu Kashmir: Sopore में CRPF पार्टी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, स्थानीय की भी मौत

कश्मीर के सोपोर में हुए इस आतंकी हमले की सोशल मीडिया पर एक मार्मिक तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें एक बच्चा बशीर अहमद की शव के पास रोत हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीआरपीएफ (Encounter in Sopore) के एक जवान ने एक बच्चे की जान बचा कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अब वह महफूज है और मां-पिता की गोद में है। अपनी जान पर खेल कर बच्चे को बचाने वाले सीआरपीएफ के इस जवान की सोशल मीडिया पर हर कोई तारीफ कर रहा है।

मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक अपनी जान पर खेल कर मासूम की जान बचाने वाले जवान का नाम पवन कुमार चौबे (Pawan Kumar Choubey) है। वह एक कोबरा कमांडो (hard trained CoBRA Commando of CRPF) हैं। पवन ने साल 2010 में CRPF ज्वाइन किया था। वाराणसी (Varanasi) के रहने वाले पवन इससे पहले 203 कोबरा बटालियन का हिस्सा थे। ये बटालियन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बनाई गई है। जम्मू-कश्मीर में आने के बाद पवन 179 बटालियन से जुड़े थे। बुधवार की सुबह आतंकियों ने इसी बटालियन को निशाना बनाया था।

When we reached the site, what we saw was disturbing. Our priority was to evacuate the child. It was very challenging as terrorists were firing upon us. The child was going to Handwara with his grandfather: Azim Khan SHO Sopore#JammuAndKashmir https://t.co/qb3ksJUqsf pic.twitter.com/q4yta8gkT8