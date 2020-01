मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में कराई हिंदू जोड़े की शादी, दुल्हन को तोहफे में दिए सोने के 10 सिक्के और 2 लाख रुपए

नई दिल्ली। एक ओर देश में आए दिन जहां साम्प्रदायिक हिंसा आम हो गई है, वहीं केरल ( Kerala ) की मुस्लिम जमात ने मस्जिद ( Mosque ) में हिंदू जोड़े का विवाह कराकर साम्प्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम जमात ने मस्जिद परिसर में पूरे धार्मिक विधि-विधान के साथ हिंदु विवाह सम्पन्न कराया।

इस शादी के दौरान मस्जिद परिसर में दोनों समुदायों के लोग मौजूद थे। इस खबर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ( Pinarayi Vijayan ) ने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए जोड़े को बधाई देते हुए जमात के सदस्यों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लड़की के घरावालों की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी।

ऐसे में लड़की के परिवार ने मस्जिद कमेटी से मदद मांगी थी। इस पर कमेटी सदस्य उनकी मदद के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘‘केरल ने हमेशा से ही सांप्रदायिक सौहार्द्र का शानदार नमूना पेश किया है। यह शादी ऐसे वक्त में हुई है, जब धर्म ( Religion ) के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है।

An example of unity from Kerala.



The Cheravally Muslim Jamat Mosque hosted a Hindu wedding of Asha & Sharath. The Mosque came to their help after Asha's mother sought help from them.



Congratulations to the newlyweds, families, Mosque authorities & the people of Cheravally. pic.twitter.com/nTX7QuBl2a