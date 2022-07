Sheshnag Lake: इस झील में रहते हैं शेषनाग, 24 घंटे में एक बार होते हैं दर्शन

देश में कई ऐसी जगह हैं जहां भगवान की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। हालांकि ये अपनी-अपनी आस्था का मामला है। ऐसी ही एक जगह है जहां पर माना जाता है कि यहां किस्मत वालों को शेषनाग के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु जिस शैया पर आराम करते हैं वो शेषनाग ही हैं।

भगवान की पूजा तो कई लोग करते हैं, लेकिन विरले ही ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के होने का अहसास होता है या फिर वे उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। भारत में ऐसे कई तीर्थ स्थान है जहां लोगों को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ है। ऐसी ही जगहों में से एक है शेषनाग झील। ऐसा माना जाता है कि इस झील में शेषनाग निवास करते हैं। भगवान विष्णु क्षीरसागर में जिस शैया पर आराम करते हैं वो शेषनाग ही हैं। आइए जानते हैं कहां है वो जगह और कब होते हैं भक्तों को शेषनाग के दर्शन?

Know The History And Belief Of Sheshnag Lake In India