दुखी और आलसी लोगों के लिए बंपर भर्ती, नौकरी का विज्ञापन देख लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

कई लोग जीवन में बड़े आलसी स्वभाव के होते हैं। खास तौर पर जब बात काम पर जाने की आए तो उन्हें खूब आलस आता है। लेकिन अब ऐसे ही आलसी लोगों के लिए नौकरी के अच्छे ऑफर आने लगे हैं। खास बात यह है कि ऐसे लोगों का ज्यादा पढ़ा-लिखा या टैलेंटेड होना भी जरूरी नहीं है।

कॉम्पटीशन के इस दौर में अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मिल भी जाए तो इसके लिए जीतोड़ काम भी करना पड़ता है। खास बात यह है कि एक अच्छी जॉब के लिए उम्मीदवार का अच्छा पढ़ा-लिखा, टैलेंटेड होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों नौकरी का एक ऐसा विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि, इस जॉब के लिए ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है और ना ही कोई बड़ी डिग्री की जरूरत है। बस इस जॉब के लिए आपका आलसी होना जरूरी है।

