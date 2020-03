कोरोना वायरस से बचने के लिए शख्स ने पी ली शराब, पकड़े जाने पर पुलिस ने किया बुरा हाल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। लाखों लोग इस वायरस के चपेट में हैं। 6500 से अधिक लोग कोरोना के चलते अपनी जान गवां चुके हैं। WHO ने इसे महामारी घोषित (corona is epidemic) कर दिया है।कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ चेकिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर हवाईअड्डों तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

This man’s thermal scan showed 38 degrees Celsius - fever level.



While being assessed he admitted taking shots of vodka before riding because it was “alcohol” that could cleanse him before going home. He got a ticket for driving under the influence | @chiarazambrano #COVID19 pic.twitter.com/XM0B2iy1AN