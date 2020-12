एक मिनट में सिर से खोले 68 बोलतों के ढक्कन, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम, देखें वीडियो

नई दिल्ली। अकसर देखा जाता है जब हम दोस्तों के साथ या फिर परिवार के साथ पार्टी करते है तो कोल्डड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए दुकान से चाबी जरूर साथ लेकर आते है। कई बार चाबी लाना भूल जाते है तो दांतों से बोलत का ढक्कन खेलना पड़ता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे शक्स के बारे में बताने जा रहे है जो अपने सिर से ढक्कन खेलता है। यह आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बिल्कुल सच है। इतना ही नहीं इस बंदे में एक मिनट में तेजी से 60 से ज्यादा कोल्डड्रिंक की बोलतों का ढक्कन सिर से खेलकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शेयर किया वीडियो

हम बात कर रहे है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के प्रभाकर रेड्डी की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर सिर से 68 बोतलों के ढक्कन खोलकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने प्रभाकर रेड्डी के वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसके जानकारी दी। इस वीडियो देखने के बाद हर कोई हैरान है। सभी यह सोचने के लिए मजबूजर है कि कोई इतनी आसानी से सिर से बोतल के ढक्कन को कैसे खोल सकता है।

DON'T TRY THIS AT HOME! 🤕



NEW RECORD: The most bottle caps removed with the head in one minute is 68 and was achieved by Prabhakar Reddy P, assisted by Sujith Kumar E and Rakesh B (all India) in Nellore, Andhra Pradesh, India. #GWRDay pic.twitter.com/u8CQR3cQUS