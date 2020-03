Man vs Wild: रजनीकांत ने अपने अंदाज से सभी को बनाया दिवाना, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ

नई दिल्ली। टीवी जगत के सबसे पॉपुलर शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' ( Man vs wild ) में बहुत ही जल्द साउथ और बॉलीवुड के मेगा स्टार रजनीकांत ( Rajnikanth ) भी नजर आने वाले हैं। हाल ही में शो के प्रोमो सामने आए थे। जिसे बेयर ग्रिल्स ( Bear Grylls ) ने ट्वीटरल पर शेयर किया था।प्रोमो में दिख रहा है कि कैसे थलाइवा, ग्रिल्स के साथ जंगल में अपने अंदाज में घूम रहे हैं। प्रोमो में रजनीकांत बाइक के साथ धमाकेदार एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्हें मगरमच्छ के बीच नदी में चलते हुए भी दिखाया गया। वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग रजनीकांत की तारीफ में तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पढ़ें लोग रजनीकांत के इस दमदार अंदाज को लेकर क्या-क्या कह रहे हैं।

Superstar @Rajinikanth’s relentless positivity and never giving up spirit was so visible in the wild as he embraced every challenge thrown at him. Respect! Watch Into The Wild with @BearGrylls on March 23 at 8:00 pm. @DiscoveryIN #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/s9PodYGv05 — Bear Grylls (@BearGrylls) March 9, 2020

SUPER STAR for a reason. 👍The youngest fittest coolest 70 year old ever! Vayasaanaalum avaru azhagum stylum avara vittu pogave illai. You can see the unabashed admiration on Bear Grylls' face. #ThalaivarOnDiscovery https://t.co/m8GKinO7AK — Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) March 9, 2020

This is real adventure 💥🔥 pic.twitter.com/3X1QtCsfFb — Warrior Always (@Arulrojanatesa1) March 9, 2020

बता दें इस एपिसोड को आप 23 मार्च 2020 को रात 8 बजे डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं।