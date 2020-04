लॉकडाउन में हुआ निकाह, वीडियो कॉल के जरिए पूरी की गई रस्में

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) पिछले कुछ दिनों से भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन ( Lockdown ) के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) की बात कही जा रही है।

मैगी के साथ खाई मक्के की रोटी तो लोगों ने कहा भगवान इस पापी के पेट पर चला दीजिए बाण

लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच महाराष्ट्र ( Maharastra ) के औरंगाबाद ( Aurangabad ) के रहने वाले एक मुस्लिम ( Muslim ) परिवार ने सोशल डिस्टसिंग ( Social Distancing ) के नियमों का जिस तरह से पालन किया है वह पूरे समाज के लिए मिसाल है।

#WATCH Maharashtra: 'Nikah' of a couple was performed through video call in Aurangabad yesterday amid lockdown due to #Coronavirus pandemic. pic.twitter.com/jHGTOblrAt