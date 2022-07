Optical Illusion: दिमाग का दही करने वाली तस्वीर, इसमें छिपे हैं 13 चेहरे जिसे ढूँढना नहीं है आसान

Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी एक ऐसी पेंटिंग वायरल हो रही है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 13 चेहरे ढूँढने हैं। इसे ढूँढना सबके बस की बात नहीं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पेंटिंग को देखकर बताइए आपको कितने चेहरे दिखाई दिए?

ऑप्टिकल इल्यूजन की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो किसी के भी दिमाग का दही कर सकती है। आपने भी ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसे सुलझाने में आपको भी काफी मजा आता होगा। ऐसे ही इंटरनेट पर एक ऐसा चेहरा वायरल हो रहा है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 13 चेहरे हैं। लोग इस पेंटिंग को बार-बार देख रहे हैं और ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ढूँढना काफी कठिन है। अधिकतर लोग केवल 4 चेहरे ही ढूँढने में सफल हो पाएँ हैं।

Optical Illusion: Can You Spot All 13 Faces In This Painting? Most People Only See 4