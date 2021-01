कैफे मालकिन को महंगा पड़ा मैनेजर की अंग्रेजी का उड़ाया मजाक, लोगों ने लताड़ा तो मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली। आज के समय में लोगों की यह मानसिकता हो गई है कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती हो बहुत पिछड़े हुए है। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को अंग्रेजी कम आती है उनका मजाक उड़ाया जाता है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद का बताया जा रहा है। यहां एक रेस्तरां में कुछ लड़कियां वहां के मैनेजर की अंग्रेजी को लेकर मजाकर बना रही है। यह वीडियो वायरल होने के बाद उनकी दुनियाभर में कड़ी आलोचना की जा रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद खड़े हुए बवाल को लेकर अब महिलाओं ने माफी भी मांगी है।

मैनेजर की अंग्रेजी का उड़ाया मजाक

दरअसल, इस वीडियो में उजमा और दिया नाम की दो महिलाएं नजर आ रही है। दोनों ही इस्लामाबाद के मशहूर कैफे कैनोली की मालिक बताई जा रही हैं। वीडियो में दोनों महिलाएं अपने कैफे में 9 साल से काम कर रहे मैनेजर का मजाक उड़ाती दिख रही हैं। वीडियो में महिलाएं प्रबंधक से पूछती हैं कि उन्होंने अंग्रेजी कैसे सीखी। इस पर प्रबंधक कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए छोटे कोर्स किए हैं। दोनों महिलाएं अपने मैनेजर को अंग्रेजी में अपना परिचय देने के लिए कहती हैं। कमजोर अंग्रेजी की वजह से कैफे मैनेजर इस दौरान अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी से जूझता हुआ असहज दिखाई देता है।

बॉयकॉट कैनोली हुआ ट्रेंड

सोशल मीडिया पर वायरल वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे है। इस दौरान लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कैनोली भी ट्रेंड शुरू हो गया है। लोगों ने लगातार वीडियो को लेकर विरोध जाहिर करते हुए दोनों महिलाओं की आलोचना भी की है। वहीं मामला बढ़ता देखकर कैनोली के आधिकारिक पेज पर माफी मांगी गई है। केनौली की तरफ से कहा गया है कि हम यूजर्स की प्रतिक्रिया से निराश हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे वीडियो का मतलब यह नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। अगर हमारी वीडियो से किसी को चोट लगी हो या नाराज हो तो हम माफी मांगते हैं।

Just got sent this. Sick to my stomach. No words for our eNgLisH fLueNt elites. Never seen more tone deaf women with this confidence. pic.twitter.com/5eIj9hWOnZ