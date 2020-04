जंगल में आपस में भिड़ गए दो बाघ, दहाड़ सुनकर सहमें लोग... देखें पूरा Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिन जंगल की अनोखी दुनिया के एक से बढ़कर एक वीडियो ( Video ) देखने को मिलते है। ऐसा ही एक वीडियो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ( Parveen Kaswan ) ने अपने ट्वीटर से शेयर किया है।

इस वीडियो में मध्य भारत के दो बाघों के बीच की लड़ाई को ( Tigers Fight ) को देखा जा सकता है। प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे आज 47 साल पूरे हो गए हैं।

Territorial fight between two full grown #tigers. Listen with headphones. Powerful Roar & it's echo from Indian #forests. Via WA. Today project tiger has completed 47 years in #India. pic.twitter.com/hiLonKXrif