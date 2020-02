Delhi Election Result 2020: कांग्रेस और बीजेपी का लोग उड़ा रहे हैं मजाक, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत लगभग तय हो चुकी है। जहां रुझानों में आप पार्टी ने 63 सीटें जीत ली, तो वहीं EVM के काउंट में अब तक कई सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 7 सीटें और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने इस भारत की जीत बताई है। इन सबके बीच ट्विटर पर बीजेपी और कांग्रेस को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

Delhi Election Result: अपने ही ट्वीट पर बुरा फंसे मनोज तिवारी, लोग कर रहे हैं ट्रोल

दरअसल, जैसे ही रुझान आने शुरु हुए तो आप पार्टी लगातार तेजी से आगे बढ़ते गई। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया ( Social Media ) पर #DelhiElectionResult ट्रेंड करने लगा। जहां एक तरफ लोगों ने इस हैशटैग के जरिए अपनी बात रखी, तो वहीं लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी पर मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए।

Bjp to Delhites

but still bjp will form govt

confidence to dekho #DelhiElectionResults pic.twitter.com/rSVWvOvE82 — mahzabi parween (@parweenmahzabi) February 11, 2020

इन मीम्स को लोग काफी शेयर कर रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी ( BJP ) पर काफी बातें लिख रहे हैं। कोई किसी फोटो को एडिट करके डाल रहा है, तो किसी अन्य चीज को दोनों पार्टियों से जोड़कर रखा रहा है। आप भी देखिए ये मीम्स।