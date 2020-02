Delhi Election Result: अपने ही ट्वीट पर बुरा फंसे मनोज तिवारी, लोग कर रहे हैं ट्रोल

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों की तस्वीर अब लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि, अब तक पूरी 70 विधानसभा सीटों के परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रहीहै। वहीं मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) का एक बायन जो कि उन्होंने अपनी जीत को लेकर दिया था, अब उस पर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

दरअसल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 8 फरवरी यानि वोटिंग वाले दिन अपने आधिकारिक ट्विटर ( Twitter ) अकाउंट से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'ये सभी एग्ज़िट पोल होंगे fail। मेरी ये ट्वीट सम्भाल के रखियेगा। भाजपा दिल्ली में 48 सीट ले कर सरकार बनायेगी। कृपया EVM को दोष देने का अभी से बहाना ना ढूंढे।' उनके इस ट्वीट के बाद आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत के दावे भी किए थे।

Manoj Tiwari : BJP will win 48 seats *gets stuck on 18 seats* #DelhiElectionResults Whole Delhi : pic.twitter.com/hLn707jGmI

I bet my life even now if you ll ask Manoj Tiwari about #DelhiResults

he will say wait.. pic.twitter.com/5w0FF4yCiM