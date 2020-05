तितली का प्यूपा देेख हैरत में पड़े लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया ( Social Media ) पर एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बड़ा ही अजीबोगरीब जीव दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा जीव बिल्कुल सोना की तरह चमक रहा लेकिन वह सोना नहीं है।

जी हां ये गोल्ड नहीं है बल्कि 'तितली' का 'प्यूपा' है। जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए यह तरीका का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ( IFS ) प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में प्रवीण एक तितली बारे में बात कर रहे हैं।

कासवान ने एक अलग से अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें वह तितली ( Butterfly ) की पूरी लाइफ साइकल को समझाते हुए दिख रहे है। इस लाइफ साइकल में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहले तितली अपने अंडे देती है और अंडों के अंदर से कैटरपिलर निकलता है।

Just to understand what Pupa is. Its a part of life cycle of a butterfly. pic.twitter.com/XPkAEeLE1b