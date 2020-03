कोरोना की दहशत: डायनासोर के कॉस्ट्यूम में एयरपोर्ट पहुंचा शख्स, फ्लाइट में हुआ सवार

नई दिल्ली। कोरोना ( coronavirus ) की वजह से इस वक़्त पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं। अब आलम ये है कि लोग सामान्य कामों के लिए भी घरों से निकलते हुए हिचक रहे हैं। सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर इस खतरनाक वायरस से कब छुटकारा मिलेगा। क्या सिर्फ अनोखी तरकीब लगाने से हम इस वायरस से बच जाएंगे।

पापा को ड्यूटी पर जाते देख रोने लगा बच्चा, बोला- बाहर कोरोना है.. मत जाओ..झकझोर कर देगा वायरल वीडियो

FACTS: Wearing a dinosaur suit WILL protect you from the virus. I don’t make the rules. pic.twitter.com/52bsqJz7e6