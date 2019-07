रॉबर्ट वाड्रा को मिली भविष्य बताने वाली गाय, बोले

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आजकल वो एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल बिजनेसमैन रॉबर्ट को एक ऐसी गाय मिली है जो भविष्य बता सकती है। ये बात आपको सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है। इस बात की पुष्टि खुद रॉबर्ट ने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट कर की है।

Love India for its diversity/ versatility!U can go out in the streets & learn so much. Help people & see d appreciation in their genuine smiles/get roses in return. Interesting that u can know ur future by a sacred cow who nods its head in agreement. Love being part of my nation pic.twitter.com/S54XMOQz3t