Amphan के जाने के बाद गुलाबी और बैंगनी रंग में रंगा आसमान - देखें Viral Video

नई दिल्ली। चक्रवात अम्फान ( Cyclone Amphan ) ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के साथ बुधवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) और ओडिशा ( Odisha ) में भारी बारिश हुई। विनाशकारी चक्रवात शहर के ऊपर से गुजरने के बाद आसमान का रंग बदला-बदला सा लगा।

ट्विटर पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिनमें आसमान आसमान बैंगनी और गुलाबी ( Purple and Pink )रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें लोगों का मन मोह रही हो लेकिन इनसे पहले इस जगह का मंजर इतना खौफनाक था कि हर कोई अम्फान की वजह से सहमा हुआ था।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर कई लोगों ने लिखा कि आसमान ( Sky ) में दिख रहा नज़ारा असल में बेहद सुंदर दिख रहा है। ये उन निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक सुखद दृश्य था, जिन्होंने चक्रवात अम्फान ( Amphan ) से होती हुई ताबाही देखी।

After passing cyclone then the next few minutes the sky is pink at Bhubaneswar.. pic.twitter.com/MT6HNhRXql